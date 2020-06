Cavi: infortunio sul lavoro, operaio al San Martino

Un operaio di 59 anni ha subito un infortunio sul lavoro ed è ricoverato al pronto soccorso di San Martino, le sue condizioni non sono preoccupanti.

L’episodio stamattina alle 9 a Cavi di Lavagna dove l’uomo era impegnato a scaricare del polistirolo espanso usato in muratura. Un bancale è scivolato per cause al momento imprecisate ed è finito sull’operaio che ha riportato trauma cranico, facciale e toracico.

Sul posto il 118 e la Croce Verde di Lavagna che ha trasportato il paziente, sempre cosciente e stabilizzato, alla pista di atterraggio di Cogorno dove è stato preso in consegna dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco e trasportato al San Martino. Sul posto carabinieri e personale Asl per ricostruire le condizioni in cui è avvenuto l’infortunio e accertare le responsabilità dell’accaduto.