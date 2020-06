Zoagli: bimba di 18 mesi chiusa in auto, liberata dai pompieri

In tarda mattinata i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti a Zoagli dove una bambina di 18 mesi era rimasta chiusa in auto. A lanciare l’allarme sono stati i genitori che, scendendo dall’auto, avevano dimenticato le chiavi inserite nel cruscotto. In questi casi, in certe “auto-trappola” dopo pochi scatta il meccanismo per cui le portiere si bloccano per impedire ipotetici furti. Ai vigili del fuoco non è rimasta altra soluzione che rompere un vetro; unico sistema per liberare la bimba e tranquillizzare i genitori.