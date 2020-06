Alle 18.30 sulla panoramica Uscio-Apparizione, all’altezza del Monte Cornua in Comune di Sori, si è verificato uno scontro frontale tra un’auto ed una moto. Ad avere la peggio come spesso accade è stato il centauro, vent’anni, che ha perso conoscenza a causa del forte impatto. Sul posto il 118 con la Croce Rossa di Uscio che ha disposto il trasporto del paziente in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Il trasferimento è stato effettuato con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.