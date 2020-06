‘Santa’: 2 Giugno, il sindaco e la Filarmonica (9)

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Si sposta sul web il tradizionale concerto della Filarmonica C. Colombo che ogni anno si tiene in piazza San Siro in occasione della Festa della Repubblica.

Grazie alla disponibilità della filarmonica sammargheritese, è possibile ascoltare tre brani registrati nel 2017 proprio in occasione del 2 giugno.

Nel video tradizionale discorso del Sindaco Paolo Donadoni dopo l’Inno di Mameli e prima della Marcia della Marina Militare e del brano Valore Alpino.

Nel suo intervento Donadoni si rifà all’Italia che da domani tornerà ad essere unita per via delle riaperture tra regioni e lancia un appello ai suoi Concittadini: “Ci siamo sempre contraddistinti per accoglienza e altruismo; siate contagiosi delle norme anti contagio; con il buon senso e senza farvi vincere dalle paure”.

Di seguito l’intervento integrale del Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni:

Care Concittadine, cari Concittadini.

Grazie alle immagini fornite dalla Filarmonica C. Colombo, anche quest’anno possiamo festeggiare insieme come da tradizione, seppur virtualmente, la Festa della Repubblica.

L’anno scorso questa ricorrenza era stata l’occasione per la mia prima uscita pubblica da Sindaco rieletto. Avevamo parlato di continuità amministrativa per portare a termine i progetti avviati in città e della forza perseverante della rinascita dopo la distruttiva mareggiata dell’ottobre 2018.

Quest’anno siamo immersi in uno scenario che nessuno si sarebbe mai immaginato; siamo alle porte della stagione estiva, periodo fondamentale per gran parte della nostra economia territoriale, e ci troviamo a fare i conti con preoccupazioni, incertezze, regole restrittive da osservare.

Ed è una coincidenza singolare che, dopo mesi di chiusure e limitazioni, proprio da domani l’Italia tornerà unita. Anche se, nonostante i divieti imposti dall’emergenza sanitaria, l’Italia è sempre stata unita, nello spirito e nell’omogeneità delle azioni, forse più di altre volte.

Ci sono timori per questa riapertura, credo anche giustificati: la posta in gioco è la salute di ognuno di noi, delle nostre famiglie e della collettività nel suo insieme. Credo però che proprio in una ricorrenza come questa giornata celebrativa nazionale, che ci ricorda del referendum istituzionale con cui gli italiani hanno scelto la Repubblica, si possa fare riferimento a un pensiero unico di Cittadini e di Patria; parole che contengono valori tanti e profondi, come la Responsabilità e l’Altruismo.

Ecco io da domani mi immagino proprio questo: un’Italia unita, responsabile, altruista, che ha voglia di ripartire ma che sa rispettare le regole. Anche l’invito a tutti noi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel deporre la corona d’alloro all’Altare della Patria, è stato per “unità, responsabilità e coesione”.

Declino, in conclusione, questo pensiero su Santa Margherita Ligure che si è sempre distinta per accoglienza e altruismo: dobbiamo noi per primi dare il buon esempio; facciamo in modo che la nostra cittadina venga apprezzata e scelta perché sa accogliere in sicurezza; cerchiamo di essere contagiosi nelle norme anti contagio, con il buon senso e senza farci vincere dalle paure. Anche da qui passa la ripresa della nostra vita e dell’economia del territorio.

Buona Festa della Repubblica e buona musica con la Filarmonica C. Colombo.

Video disponibile su Facebook a partire dalle 12. https://www.facebook.com/ComuneSML/videos/259756532033250/