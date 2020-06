San Fruttuoso: “Pienone quasi come ad agosto”

San Fruttuoso resta tra le spiagge più gettonate e, nonostante lo spazio ridotto, riesce ad accogliere anche quanti per raggiungere la baia hanno percorso i sentieri del Monte di Portofino. Il servizio dei battelli per il Tigullio è ancora fermo e per e da San Fruttuoso si utilizzano quelli per Camogli della Golfo Paradiso oppure il ritorno a piedi.

Oggi la località è stata stravisitata, sia per la spiaggia che per una visita all’abbazia del Fai, riaperta con ingresso su prenotazione. Spiega un residente: “Non ci aspettavamo così tante persone; abbiamo chiamato diverse forze dell’ordine, ma chi ci ha risposto ha detto che ci dovremo abituare”.

Ecco le immagini