Riviera: prove d’estate e sfida al covid

Oggi la riviera è tornata a vivere. Spiagge vissute, mare slcato da un numero discreto di imbarcazioni, sentieri percorse da centinaia di escursionisti e la sera al rientro il ritorno delle code, seppur favorite dalla gratuità dei pedaggi e dalla presenza dei cantieri. Oggi, insomma, sembra essere esplosa l’estate.

La gente ha voluto prendersi la rivincita dalle lunghe giornate trascorse a casa. Con molte contraddizioni e situazioni in cui distanziamento sociale e mascherine sono andate a farsi benedire. Come i controlli che prima in certe zone sembravano assurdi ed oggi sono completamente spariti. Il ritorno alla vita era auspicato ed è il benvenuto. La sfida al contagio è un’altra cosa.