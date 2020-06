Recco: spiaggia centrale semideserta

I bagnanti disertano la spiaggia centrale di Recco? Stamattina, nonostante il sole poche le persone a prendere la tintarella sia nel litorale libero sia in quello in concessione. Probabilmente domai la situazione cambierà con l’apertura delle “frontiere” regionali e perché si respira un clima più sereno. Fermo restando che il covid non è debellato e occorre mantenere la massima osservanza delle regole.

La spiaggia di Recco è diventata anche un pretesto per contestare l’Amministrazione comunale. Gli uomini che vigilano sulla spiaggia qui sono considerati “sceriffi”, altrove “santi subito”. Piuttosto occorrerà verificare la presenza, nel materiale che costituisce la spiaggia, di materiali estranei come una decina di pezzi di ferro che sarebbero stati raccolti da alcuni bagnanti.

Le foto sono state scattate questa mattina in tarda mattinata