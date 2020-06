Recco e Regione: “Due vittorie regalate alla destra”

Da Luciano Port, già sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il 2 e 3 giugno 1946 al termine del Referendum il popolo italiano scelse la Repubblica quale forma del nuovo Stato nato dalla lotta partigiana e dalla fine della ventennale dittatura fascista.

Questa scelta vale per tutti!

A Recco registriamo malumori circa il clima che si sta instaurando a seguito dell’applicazione delle regole imposte dal contrasto alla pandemia.

Non servono sceriffi o bodyguard, non ce n’è bisogno, non sono né adeguati né necessari, le regole si possono far applicare con educazione, gentilezza, buon senso, il vicino comune di Bogliasco insegna!

I social e i media sono pieni di lettere e Interventi di protesta per ciò che hanno fatto o non fatto, in occasione della pandemia, Gandolfo e il suo sodale Toti.

Sindaco di Recco e Presidente della Regione sono frutto di una congiunzione astrale per la quale il centro sinistra è riuscito ad essere il principale sponsor della loro elezione.

In Liguria, grazie alla candidatura forzata della Paita che ha originato una lista concorrente a sinistra; a Recco grazie all’arroganza e all’insipienza, di chi impedì la formazione di una lista progressista (abbandonando poi il luogo del misfatto…) e regalando il comune all’estrema destra che totalizzò un misero 35% ma comunque sufficiente a prendersi la Città!

Certe scelte anche amministrative risentono indubbiamente della provenienza partitica e culturale di chi compone la maggioranza e purtroppo i cittadini sono costretti a subirle…

Riusciranno i progressisti a rifare lo stesso errore alle prossime elezioni regionali?

Mi auguro sinceramente di no!

Buona Festa della Repubblica a tutti.