Rapallo: prime imbarcazioni al Carlo Riva

Da ieri, 1 giugno, prime imbarcazioni all’ormeggio nel porto Carlo Riva. Si tratta di attracchi consentiti al pontile Langaro; come già avvenne lo scorso anno. Passato il temuto periodo delle mareggiate, il Circomare di Santa Margherita ha concesso il permesso limitato ad una cinquantina di imbarcazioni per il solo periodo estivo.

Intanto a giorni dovrebbero iniziare i lavori per ricostruire la diga, come è noto alta sette metri, per mettere in sicurezza porto e parte del centro storico cittadino. La nuova cordata, di cui fanno sempre parte gli eredi dell’ingegnere Carlo Riva, sia pure con una quota minoritaria, intendono ultimare i lavori di messa in sicurezza entro un anno.