Rapallo: morto in Trentino Stefano Pendola

E’ morto in Trentino dove abitava con la figlia, Stefano Pendola, ex consigliere comunale del Psi ed ex vice presidente dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna. Da anni era affetto da un male incurabile. A Rapallo, dove vivono le sorelle e la nipote, era notissimo.

Ne parla il vicesindaco Pier Giorgio Brigati: “Era un socialista, ma con proprie idee ed una grande capacità di ragionamento per interpretare le vicende politiche. Un uomo di cultura che amava leggere e scrivere. Aveva un hobby: fare i nodi di tutte le specie che spesso metteva in cornice e regalava. Personaggio dal grande carisma, che non amava fare passerelle; un grande amico. Lavorava in una grande azienda genovese. I volontari del soccorso lo ricorderanno in un manifesto; spero che un rappresentante possa partecipare al funerale”.