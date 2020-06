Rapallo: lavori Via Diaz, nuovo subappalto per Iren

I lavori nella centrale via Diaz a Rapallo, accessori al depuratore, erano stati interrotti a causa della situazione della ditta che li eseguiva in subappalto, la Sicrea controllata da Siteco. Nei giorni scorsi Iren , sollecitata dall’Amministrazione comunale, ha rescisso il contratto e sta valutando la nuova ditta cui sarà affidata la conclusione dei lavori e la riapertura di via Diaz. La ditta dovrà anche eliminare l’inutile divisorio in lamiera dal letto del torrente Boate. Si prevede che i lavori possano iniziare a metà giugno.