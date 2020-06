Rapallo: domanda assegnazione pacchi spesa

Dal sito ufficiale del Comune di Rapallo

Si informa che 1 all’ 8 giugno 2020 è possibile presentare nuovamente la domanda per l’assegnazione del pacco spesa alimentare a seguito emergenza epidemiologica covid 19.

Si tratta di un aiuto alimentare urgente per persone e famiglie che, a causa dell’emergenza Coronavirus, si trovano in una condizione di svantaggio tale da non poter garantire, per sé e per i propri familiari, un adeguato approvvigionamento di generi di prima necessità.

La richiesta dovrà essere presentata on-line o recandosi presso l’atrio della sede comunale di Piazza Molfino 10, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, da lunedì a venerdì. Lunedì verrà reso disponibile il link per l’iscrizione.

Maggiori informazioni e modulo on-line: https://bit.ly/2zzIGOm