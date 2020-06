Stamattina il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco era a Genova in veste di coordinatore regionale di Forza Italia. Ha partecipato alla manifestazione del centro destra e poi si è recato nella nuova sede di Forza Italia a Genova, in via Savona, nel quartiere della Foce, A visitarla anche il presidente Giovanni Toti che si è complimentato. La sede, su due piani deve essere ancora completata con gli ultimi dettagli.

Nella foto Carlo Bagnasco a De Ferrari intervistato da Alberto Viazzi