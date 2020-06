Politica: Forza Italia alla manifestazione di Genova

Dall’ufficio stampa di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Una delegazione di Forza Italia ha preso parte stamane, a Genova, alla manifestazione unitaria del centrodestra in occasione della Festa della Repubblica. Presenti, tra gli altri, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, i parlamentari Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il capogruppo in Regione Claudio Muzio, oltre a eletti e dirigenti regionali e locali del partito.

“Nel 2 giugno e in ciò che esso rappresenta vi sono le radici politiche e culturali di Forza Italia”, dichiarano gli esponenti del partito. “La libertà, il senso di appartenenza ad una comunità di destino, la Repubblica come forma e garanzia della vita democratica, la Costituzione come espressione dei valori fondanti della nostra Italia e fonte di unità della nazione. In tutto questo – proseguono – noi ci riconosciamo e per questo noi ci battiamo, tanto più ora che il Paese è chiamato a giocare la decisiva partita della rinascita dopo l’emergenza sanitaria. Forza Italia c’è e ci sarà, dalla parte delle famiglie e delle imprese e di tutti coloro che sono stati messi in difficoltà da questa crisi senza precedenti. In questa giornata il nostro pensiero va in modo particolare – concludono – a tutte le persone che a causa del virus hanno perso la vita, alle loro famiglie, a chi ancora oggi soffre negli ospedali e nei luoghi di cura. Ad ognuno possa giungere il nostro abbraccio e la nostra vicinanza”.