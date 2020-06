Politica: “Conte stop, ordinata manifestazione”

Da Augusto Sartori, Fratelli d’Italia Regione Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Bellissima e ordinata manifestazione quest’oggi a Genova, organizzata da tutte le forze del centro-destra, per protestare contro le promesse non mantenute dal governo di Giuseppe Conte.

Dopo mesi di forzata chiusura per moltissime attività, poco o nulla degli aiuti economici tanto sbandierati a Roma è diventato realtà.

Molto numerosa la rappresenza del gruppo di Fratelli d’Italia, in particolar modo quello del Tigullio, a testimonianza del grave momento di crisi che attaversa tutto il comparto legato al commercio e al turismo, da sempre molto importante anche in termini occupazionali per la Liguria.