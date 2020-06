Monterosso: muore cadendo da un sentiero

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco di la Spezia riceviamo e pubblichiamo

La squadra dei Vigili del Fuoco di Brugnato è intervenuta questa mattina a Monterosso al mare per soccorrere una persona caduta da un sentiero.

La segnalazione è arrivata da un uomo che transitando su un sentiero secondario che da Via Mesco porta a Colle di Gritta ha notato un corpo in fondo ad una scarpatina di circa 5 metri.

In poco tempo sul posto sono arrivati la squadra VVF di Brugnato e tre operatori TAS (Topografia applicata al soccorso) dalla sede centrale, ma raggiunto l’infortunato è risultato subito evidente che non c’era piu niente da fare. Una volta che il personale medico ne ha constatato ufficialmente il decesso e che è stato autorizzato lo spostamento, i Vigili del Fuoco hanno proceduto al recupero della salma, con l’impiego di una sacca apposita e una barella utilizzata per i soccorsi sui sentieri. Alle operazioni di recupero ha partecipato anche il personale del Soccorso Alpino. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.