Monterosso: aveva 48 anni l’escursionista morto per una caduta (2)

Dal 118 della spezia riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina evento traumatico in località Fegina, in V. del Mesco, a Monterosso al Mare. Trattasi di persona, uomo di 48 anni, precipitata da un sentiero da un’altezza di circa 4/5 metri. Sono intervenuti sul posto: ambulanza della pubblica assistnza di Monterosso, automedica del 118 Delta 3 con medico e infermiere, Carabinieri e Polizia Municipale locali, squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. All’arrivo dei soccorsi il paziente era però già deceduto a causa di gravissime lesioni cranio-facciali, cervicali e in altri distretti corporei dovute all’impatto della caduta.