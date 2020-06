Lettere/ “Un tripudio di ombrelloni, tranne a Recco”

Da Alessandra Cevasco riceviamo e pubblichiamo

Ritorno ancora in argomento. Ho fatto oggi un giro in moto e da Sturla lungo la statale Aurelia sono arrivata a Riva Trigoso. Dovunque un tripudio di ombrelloni, colori, gente festosa, genovesi che si godono in libertà la splendida giornata di sole. Locali e bar aperti con gente ordinata che si concede una meritata festa del 2 giugno.

Solo a Recco ahimé il deserto e non solo in spiaggia. Ho in fretta consumato una porzione di focaccia senza nemmeno fare code. La sensazione è come di una brutta oasi in mezzo ad un parco divertimenti. Come mai? L’amministrazione ha spaventato tutti? In allegato la spiaggia di Riva, fine del mio viaggio; ora il ritorno in quella che chiamano autostrada.