Lettere/ “Perché i turisti dovrebbero scegliere Recco?”

Da Alessandra Cevasco riceviamo e pubblichiamo



Mi chiedo da qualche tempo per quale motivo “in furestu” dovrebbe venire a Recco. Da tempo la città è ostaggio di cantieri invasivi che deturpano quello (a dire al vero poco) c’è da vedere. Cantiere silos Via Marconi fermo da tempo. Cantiere arcate viadotto ferroviario che procede a rilento, quando sarà finita l’ultima arcata si dovrà mettere di nuovo mano alla prima. Spiaggia. Ma la vogliamo chiamare cosi? Un lager di pietrisco di riporto dal maleodorante fiume presidiato da “sceriffi”. Insomma, a parte la decantata focaccia , non ci sono al momento valide motivazioni per passare una giornata nella cittadina.

Turismo: anche l’ indotto del genovesato sta calando, altre ridenti località della Riviera sono meglio attrezzate. E quest’anno neanche la mitica Sagra del Fuoco potrà risollevare le sorti della città. Statene sicuri, l’Amministrazione comunale, nella rigorosa osservazione di quello che è oramai un clima di proibizionismo, non farà’ scoppiare nemmeno un mortaretto. I recchelini, passivissimi osservano e obbediscono alle istituzioni che loro stessi hanno eletto.