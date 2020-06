Chiavari: su ‘MioCinema’ arriva “18 regali”

Da Massimo Colombi, Cinema Mignon di Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Eccoci al 4° appuntamento, sabato 6 giugno alle ore 21, “18 regali” arriva su MioCinema.

Il film sarà presentato in diretta streaming al pubblico di MioCinema dal regista Francesco Amato e dagli straordinari interpreti Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo. A dialogare con loro la giornalista e critica Anna Maria Pasetti.

Uscito nelle sale a gennaio, il film di Francesco Amato è stato accolto con grande favore e partecipazione dal pubblico. Protagonista l’emozione: 18 regali è un inno alla vita, una struggente celebrazione dell’amore madre-figlia che commuove e da speranza. Un amore potente, indelebile, che ha la forza di non arrendersi quando tutto intorno crolla.

Ispirato alla straordinaria storia di Elisa Girotto, la donna che ha commosso il mondo lasciando 18 regali per i futuri compleanni della figlia quando ha scoperto di avere poco tempo per vederla crescere.

A questo link uno spot realizzato per l’occasione: https://we.tl/t-El6hrSEnGS