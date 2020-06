Chiavari: “Basta promesse, rimettiamo in moto l’Italia”

Si è svolta in piazza Mazzini a Chiavari la manifestazione della Lega, con un numero stabilito di persone per poter mantenere la distanza tra i partecipanti; ognuno di loro con un cartello in cui erano sintetizzati i temi dell’incontro svoltosi contemporaneamente in molte città d’Italia.

“Rimandare il pagamento delle tasse a settembre significa accumulare le scadenze mettendo ulteriormente in difficoltà gli utenti. Le tasse – dice un manifestante – bisognava annullarle o bocciarle. E poi la nazione non può rimettersi in moto con le promesse, ci vogliono fatti, concretezza. Il governo regolarizza gli immigrati e dimentica il numero crescente dei nostri disoccupati”.

Erano tra gli altri presenti l’europarlamentare Marco Campomenosi, il senatore Francesco Bruzzone, i consiglieri regionali Alessandro Puggioni, Franco Senarega e Paolo De Giovanni; Sandro Garibaldi consigliere comunale di Chiavari e probabile candidato in Consiglio regionale.