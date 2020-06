Avegno: distribuzione di mascherine

Da Franco Canevello, sindaco del Comune di Avegno, riceviamo e pubblichiamo

Distribuzione mascherine

Mercoledì 3 giugno

dalle 10 alle 13 presso il Comune, chi lo desidera.

Giovedì 4 giugno

Venerdì 5 giugno

Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Presso la sede della Pro Loco di Avegno (vicino alla scuola).

Distribuzione per i Residenti di Avegno zona Comune e Centro, Salto, Vescina, Pietrafitta.

Testana

presso il Campo Sportivo

Sabato 6 giugno

Domenica 7 giugno

Dalle ore 9 alle ore 12

Dalle ore 14 alle ore 18

Saranno inviati dei comunicati telefonici con orari precisi zona per zona,

Per accedere al ritiro senza creare assembramento.

Per gli ultra ottantenni che vivono in coppia o soli saranno consegnate a domicilio.

Per gli ultra sessantacinquenni che dovessero recarsi per cure presso centri ospedalieri o ambulatori per cure specifiche l’Amministrazione mette a disposizione fino ad esaurimento scorte mascherine (tipo FFP2). Da ritirarsi presso la Sede Comunale.