Sestri: pagamento Imu, prima rata entro il 16 giugno

Da Pietro Gianelli, vicesindaco del Comune di Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

La Giunta municipale di Sestri Levante, nel confermare che i soggetti passivi debbono effettuare il versamento dell’Imu dovuta al Comune per l’anno 2020 in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre e che la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu per l’anno 2019, ha disposto e sottoporrà all’approvazione del Consiglio la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto entro il 20 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus da attestarsi entro il 31 ottobre 2020 su modello predisposto dal Comune.

Ricorda inoltre che sono esentati dalla prima rata Imu relativa all’anno 2020 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, agriturismo, bad & breakfast, residence, campeggi ecc. nonchè gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.