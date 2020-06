Recco: “Controllo spiagge, perché ai privati?”

Da “ImmaginaRecco” e dai suoi consiglieri Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo che il Comune ha deciso di affidare il servizio di controllo e sicurezza delle spiagge pubbliche ad una società privata che percepirà un compenso di euro 40.000 per i tre mesi estivi di attività.

Come gruppo ImmaginaRecco ci attiveremo subito per ricercare negli atti di affidamento le motivazioni che hanno spinto la nostra Amministrazione comunale ad investire una somma importante di soldi pubblici per controllare l’accesso agli arenili e alle scogliere che restano comunque demanio pubblico e, pertanto, disponibili a tutti. Capiamo l’esigenza di dover monitorare il territorio per limitare gli assembramenti ma crediamo che questo compito potesse anche essere svolto dall’amministrazione stessa con le proprie risorse interne oppure fornendo un adeguato contributo alle tante associazioni locali che operano nel campo della gestione emergenze come i Vab o la Croce Verde. Riteniamo che l’approccio di questa fase 2 non dovrebbe essere, come invece sembra si stia impostando, di repressione e intimidazione ma di sostegno, collaborazione e invito alla responsabilità civica.