Recco: consegnato ad Amiu il nuovo Ecocentro di via della Né

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

E’ stato consegnato questa mattina ad Amiu il nuovo Ecocentro di via della Né, opera realizzata dall’ufficio lavori pubblici del Comune di Recco . Ultimata e collaudata, durante la fase Covid, la struttura nei prossimi 15 giorni sarà attrezzata dalla stessa Azienda di igiene urbana per la gestione del ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata delle varie frazioni. La cerimonia di inaugurazione di quello che viene considerato il più bel centro di raccolta a disposizione di Amiu in tutto il territorio è prevista intorno alla metà di giugno.