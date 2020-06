Rapallo: “La città è pronta ad accogliere gli ospiti?”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo PD Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Dal 3 Giugno torneremo a poter girare liberamente tra le Regioni italiane.

Come Liguria e come città a vocazione turistica, siamo in trepida attesa.

Ma Rapallo è pronta ?

La domanda sorge spontanea, visto le molte segnalazioni inviate da parte dei cittadini e che sempre abbiamo riportato all’Amministrazione.

Noi desideriamo una Rapallo accogliente coi turisti e con alti livelli di vivibilità per i residenti. Riteniamo che le Aree pubbliche della nostra città debbano essere curate meglio, segnaliamo nuovamente il problema dei servizi igienici sparsi per Rapallo, oggi chiusi e ancora “sporchi”.

Vorremmo vedere valorizzate le attività commerciali e non assistere alla desolazione dei negozi ormai da mesi chiusi se non addirittura da anni (Corso Matteotti).

Ci piacerebbe che l’Amministrazione comunale valorizzasse la cultura, la storia, l’architettura di Rapallo. Abbiamo le bellissime “Porte delle Saline”, lasciate in uno stato di abbandono, pur essendo uno dei simboli storici della nostra cittadina; i porticati di Epoca Mediovale con affreschi, anch’essi lasciati in abbandono;

il Chiosco della Musica, una costruzione in stile Liberty che non ha simili nella zona, oggi purtroppo luogo di assembramento per ragazzini che giocano a pallone.

Non dimentichiamo che Rapallo per difesa oltre che dal Castello era anche circondata da una cinta di mura.

Il suggestivo Monastero di Valle Christi del 1200 poco valorizzato. Come l’antico lebbrosario dedicato a San Lazzaro risalente al XV secolo.

Le spiagge che sono poche e mal tenute, e gli spazi saranno ulteriormente ridotti quest’anno.

Siamo periferia con le sue Frazioni troppo spesso dimenticate.

Siamo orti, giardini e uliveti, con sempre più terreni incolti e abbandonati.

Come partito democratico pensiamo che ci debba essere una “rigenerazione urbana” sostanziale, che permetta di migliorare l’accoglienza verso il turista e la quotidianità del residente;

perché semplificando la vita del cittadino, cercando di lenire le difficoltà accresciute in questo periodo, monitorando gli affitti di case e negozi e il costo della vita aumentato, controllando la difficoltosa viabilità cittadina e riducendo l’inquinamento, il volto turistico di Rapallo non potrà che beneficiarne.

Vogliamo ringraziare tutto il settore del commercio, gli albergatori, tutti coloro che dal 3 Giugno cercheranno di non far notare tutte queste mancanze e difetti a chi verrà nella nostra città per passare le sue vacanze.

Concludendo: Rapallo è pronta?…forse tanto pronta non lo è, ci sarà sicuramente da lavorare parecchio e questo è un nostro auspicio e impegno per un futuro diverso e migliore per Rapallo.