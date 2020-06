Rapallo: “Iren, giù le mani dal Boate e finisci i lavori””

Da Domenico Cianci, candidato al Consiglio regionale con Toti riceviamo e pubblichiamo

Ho raccolto in questi giorni le preoccupazioni di tanti cittadini rapallesi per le tonnellate di materiale che il cantiere Iren ha riversato all’interno del letto del torrente Boate per consentire il movimento dei mezzi (camion e ruspe) impegnati nella posatura del collettore fognario che collegherà il vecchio “trituratore” di via Betti al nuovo depuratore in località Ronco.

Tutto questo materiale rischia di annullare gli investimenti fatti

dalle precedenti amministrazioni per bonificare il corso d’acqua.

Già in queste prime calde giornate di fine primavera si avvertono disagi causati dalla presenza di zanzare e sgradevoli odori, ma il problema più grave potrebbe presentarsi nella prossima stagione autunnale quando le forti piogge ingrosseranno il fiume che, se i lavori non termineranno in tempo, si troverà con un letto

meno profondo e quindi con il rischio di non contenerle, in

particolare lungo il tratto parallelo a via Rosselli, dove già lo scorso

autunno abbiamo sfiorato l’esondazione.

Il cantiere sta andando avanti molto a rilento e i temporali che si sono verificati nelle scorse settimane hanno distribuito il materiale all’interno del letto del fiume rendendo impossibile una futura operazione di recupero dello stesso. Manteniamo alta l’attenzione, non facciamoci trovare impreparati.