Rapallo: da via degli Artigiani al Parco Canessa

Da Tullio Maucci riceviamo e pubblichiamo

Riguardo a “Rapallo: parco Canessa, ripartono i lavori”, speriamo che ci lavorino seriamente. Una domanda: ma la ditta che effettua i lavori è la stessa che fa la casa in via degli artigiani (via Bolzano)? La sistemazione del parco Canessa sono da considerarsi opere di urbanizzazione? Grazie a chi mi risponderà.

Sì, i lavori al Parco Canessa, che riprendono in settimana, sono pagati con gli oneri di urbanizzazione dovuto da chi costruisce la casa in via degli Artigiani.