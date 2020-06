Lettere/ “Turismo, perché non ringraziare la Grecia?”

Da Amedeo Casadeo riceviamo e pubblichiamo

Io non mi sento assolutamente ferito nell’onore per il fatto che la Grecia abbia detto no all’ingresso degli italiani. Non avrei fatto un passo perché ritirassero la decisione e gli avrei detto grazie. Alcuni tra i miei amici e conoscenti che erano soliti trascorrere le vacanze sulle bellissime isole greche, hanno deciso di prenotare chi in Sicilia chi nella Riviera spezzina. Naturalmente per un periodo più breve per non superare il baget di spesa previsto. Credo non ci volesse un genio per capire che la chiusura della Grecia avrebbe favorito il turismo italiano che ha un grande bisogno di aiuti.