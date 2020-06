Lettere/ “Recco: non è tempo di coprifuoco”

Da Walter Canessa riceviamo e pubblichiamo

Con questa missiva sono ad esternare il mio disappunto su come sia gestita a Recco questa fase 2 dell’emergenza Covid. La fase del Rilancio come definita dal Ministro Conte è stata interpretata dall’amministrazione comunale, Sindaco in testa, come la fase della mortificazione e del declino. Fin da subito l’amministrazione ha interpretato i vari Dcpm alla propria maniera, imponendo sanzioni e coprifuoco degni di una guerra mondiale, eh sì che Recco dovrebbe aver esperienza di quanto accaduto negli anni 1942-45. Nemmeno con le bombe sopra la testa la cittadinanza era obbligata a stare a casa. Inoltre la reiterata pubblicità di multe e sanzioni farà della capitale gastronomica un rudere di città neanche vivibile per i residenti, che mi paiono oramai soggiogati e rassegnati. Io conosco Recco, l’ho sempre vissuta, sia come residente che come occasione di lavoro e divertimento. Ora basta. Le cittadine vicine stanno vivendo questa fase in una ormai assodata tranquillità. Hanno provveduto a educare i cittadini al buon senso. Non è necessario assoldare vigilantes per il guardianaggio delle spiagge, che tra l’altro non sono certo belle e mai hanno richiamato folle come in altri posti (leggi Sori, Camogli, Chiavari). Lì infatti ieri, ma anche oggi c’è gente in spiaggia, baretti aperti, insomma tutto secondo la normalità, con le precauzioni necessarie. Recco! Guardo la webcam, passeggiata deserta, ed è anche giorno di mercato!, e spiaggia con al massimo una persona. Meditate Signori commerciati o persone interessate al turismo se meritate una simile amministrazione comunale.