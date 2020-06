Da Francesco Capurro riceviamo e pubblichiamo

Abito in via Marconi a Recco. Davanti a casa mia sono anni che ho questo panorama. I box in questione li fanno o no? I lavori sono fermi da anni ed il cantiere è così come da foto da svariati anni. Ma la legge per quanti anni permette di lasciare un cantiere aperto in pieno centro che ha causato tra l’altro l’abolizione di svariati posti auto?