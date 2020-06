Lavagna: riapre la ludobiblioteca Libringioco

Da Maria Grazia, presidente, e Liliana cavallini, vicepresidente Arci ragazzi Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Siamo contenti di comunicare la riapertura da giugno della ludobiblioteca Libringioco per il prestito e reso libri.

Si è pensato che la ludobiblioteca essendo una biblioteca per bambini possa essere riaperta per dare questo tipo di servizio alle famiglie e ai bambini. Le famiglie potranno accedere al prestito una alla volta.

L’orario per giugno sarà a partire da Giovedì 4: Martedì , giovedì 16,00 alle 18,30 e sabato dalle 15,30 alle 18,30.

Si potrà accedere al prestito libri, dotati di mascherina una famiglia alla volta; ad ogni bambino verrà fornito se lo gradisce del materiale per svolgere un’attività in autonomia sulla piazza.

In questo periodo di lockdown, Arciragazzi Tigullio che gestisce la ludobiblioteca Libringioco dal 2008, è sempre stata presente come volontariato sulla pagina fb con notizie, link, letture, idee per passare il tempo libero a casa. Pagina che tra l’altro è stata segnalata da Arciragazzi Nazionale come pagina attiva nel periodo del covid e del lockdown.

Anche la pagina della ludobiblioteca è sempre rimasta aggiornata per cercare di stare “vicini” ai nostri utenti.

Abbiamo aderito come ogni anno al “Maggio dei libri”, con letture e link su Gianni Rodari, di cui si festeggia il centenario della nascita.

Rimaniamo a disposizione via mail (artigullio@libero.it) e al 3471204574