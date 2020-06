Chiavari: ripulito il sottopassaggio Torriglia

Dal sito di “Avanti Chiavari”



Il sottopassaggio di Piazza Torriglia era stato imbrattato con scritte riferibili ad alcune società sportive.

A seguito di una segnalazione l’amministrazione ha preso contatti con diversi dirigenti che hanno parlato con alcuni ragazzi i quali si sono poi offerti per cancellare le scritte.

Il lavoro è’ stato svolto alla presenza di un operaio comunale, del Sindaco, del delegato allo sport Cesaretti, del consigliere Trocar e Segalerba. Il sottopassaggio è stato ripristinato stamattina.

I ragazzi si sono impegnati a sensibilizzare i coetanei ad evitare atti del genere anche sulla base del patto per lo sport portato avanti dal Comune di Chiavari.

Più responsabilità da parte di tutti per una città più bella e vivibile