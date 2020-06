Chiavari Nuoto: tutto pronto per il nuovo centro estivo multisport

Dall’ufficio stampa della Chiavari Nuoto riceviamo e pubblichiamo

È tutto pronto per il nuovo centro estivo multisport della Chiavari Nuoto. Da lunedì 8 giugno e sino a venerdì 11 settembre, la società verdeblu propone 3 mesi all’insegna dello sport e del puro divertimento. Nel rispetto della direttive governative una maggiore attenzione si è data ai singoli bambini, con la creazione di miniclassi omogenee, divise per età e livello natatorio, sotto l’attenta supervisione di istruttori qualificati che turneranno sulle varie classi.

Punto di forza e aspetto che può essere sicuramente apprezzato dalle famiglie è la possibilità della frequenza a moduli, in base alle diverse esigenze delle famiglie.

Di primaria importanza le strutture che ospiteranno i partecipanti: la piscina comunale per tutte le attività natatorie, la filarmonica di Chiavari per i compiti e le attività sportive al coperto in caso di maltempo, il parco Villa Rocca per i giochi all’aperto, la “base mare” della Chiavari Nuoto in zona “La Spiaggetta” per tutte le attività sulla spiaggia e al mare, con la possibilità per i ragazzi più grandi di cimentarsi con il beach volley, in un vero e proprio campo professionistico, e il ristorante “La Stiva” presso il Porto turistico per quanto riguarda il pranzo.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale – dichiara Danilo Ghio, presidente della società – per averci consentito di utilizzare la base mare e gli spazi del Parco Villa Rocca che permette ai nostri bambini di fruire di un’ampia zona attrezzata e dedicata e ringraziamo la Filarmonica di Chiavari per averci messo a disposizione i propri locali così da poter ampliare sempre di più il programma delle attività da svolgere”.

Tanto divertimento, il tutto all’insegna dello sport e del gioco, così il centro estivo della Chiavari Nuoto, giunto alla sua decima edizione, sta registrando anno dopo anno un numero sempre crescente di adesioni.

Per tutte le informazioni relative alle tariffe e alle iscrizioni, la segreteria della società è a disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 20, il sabato e la domenica dalle ore 8.30 alle ore 13 (telefono: 0185/364855; mail: amministrazione@chiavarinuoto.it).