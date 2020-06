Chiavari: domani in piazza Mazzini, flash mob della Lega

Dall’ufficio stampa della Lega riceviamo e pubblichiamo

Domani, martedì 2 giugno, a Chiavari in piazza Mazzini, alle 10, in contemporanea con la manifestazione di Roma e in 100 piazze del Paese, la Lega organizza il flash mob “L’Italia non si arrende, per l’orgoglio italiano”, in sicurezza. È prevista la partecipazione del senatore e commissario Lega del Tigullio Francesco Bruzzone, del capo delegazione della Lega in Parlamento europeo Marco Campomenosi, del capogruppo della Lega in consiglio regionale Franco Senarega, del consigliere regionale Alessandro Puggioni e del consigliere comunale di Chiavari Sandro Garibaldi.