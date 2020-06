Chiavari: colletta alimentare della Lega Giovani

Dall’ufficio stampa della Lega Giovani riceviamo e pubblichiamo

In occasione della manifestazione indetta a livello nazionale dalle forze di centro-destra, la Lega Giovani in tutte le province liguri organizza una colletta alimentare in favore dei più bisognosi.

L’iniziativa sarà parallela alla mobilitazione che, a partire dalle 10, avrà luogo a Imperia, Savona, Genova, Chiavari e La Spezia.

L’invito è a conferire generi di prima necessita quali pasta, riso, farine, e scatolame.

Ogni coordinamento provinciale ha già individuato l’ente caritatevole cui destinare il ricavato.

Si ringrazia anticipatamente quanti presteranno il proprio aiuto per una buona causa.