Carasco: Consiglio convocato in giorno inesistente

Il sindaco di Carasco, Massimo Casaretto, ha convocato il Consiglio comunale in via telematica in un giorno inesistente: martedì 4 giugno 2020 alle ore 18.

La seduta si svolgerà domani, martedì 2 giugno festa della Repubblica o giovedì 4 giugno? O in quale altro giorno? L’opposizione chiederà di invalidare la convocazione?

Di seguito, in ogni caso l’ordine del giorno:

1 Lettura e approvazione verbali seduta precedente

2 Approvazione schema di rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale dell’esercizio finanziario 2019

3 Fissazione delle scadenze e delle misure per il pagamento della tassa rifiuti (Tari)

4 Approvazione delle aliquote nuova imposta municipale propria Imu da applicare per l’anno 2020

5 Approvazione del regolamento generale delle entrate comunali

6 Approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa Imu

7 Intervento di ristrutturazione edilizia, via Pontevecchio 40. Richiedente società Agrifarma spa. Approvazione modifica bozza di convenzione per la realizzazione di opera di urbanizzazione

8 Realizzazione parcheggio pubblico in località Prioria connessa a permesso di costruire.