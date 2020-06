Camogli: la riapertura del Museo marinaro

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le news serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Oggi abbiamo ricevuto una segnalazione da Asl3 riguardante un caso di positività al Covid-19 relativo a un residente; attualmente sono quindi tre i concittadini positivi mentre una persona è in isolamento presso il proprio domicilio perché rientrata dall’estero. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Dal 3 giugno riapre il Museo Marinaro: i primi tre giorni della settimana solo visite su prenotazione, dal giovedì al sabato invece apertura dalle 9 alle 12, con accesso per un massimo di 4 persone contemporaneamente. Sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune trovate tutte le informazioni necessarie, dagli orari ai numeri per le prenotazioni. Per l’ingresso è obbligatorio l’uso della mascherina.

Vi auguro una buona serata con alcune foto della spiaggia di questa mattina.