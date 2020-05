Rapallo: il grazie alla Madonna di Montallegro (2)

Dalla Croce Bianca Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il coordinamento Anpas Tigullio insieme alle consorelle di Croce Rossa e Cipas che svolgono servizio di soccorso e trasporto malati nell’ambito del territorio dell’Asl 4 Chiavarese, organizza per domenica 31 maggio alle ore 17.00 un raduno presso il Santuario di Nostra Signora di Montallegro – Rapallo ove sarà celebrata una Santa Messa all’aperto nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento.

Le nostre associazioni intendono così incontrarsi dopo uno straordinario periodo di impegno a seguito dell’emergenza Covid-19 e insieme con alcuni pazienti guariti dal virus.

E’ l’occasione per far conoscere quanto è stato fatto dal Volontariato in questi mesi nello spirito di una concreta sussidiarietà nel realizzare il miglior servizio di interesse pubblico possibile.

Ringraziamo il Rettore Don Gianluca Trovato per la sua disponibilità, il coro polifonico di Zoagli che accompagnerà con i canti la celebrazione, e i tanti sacerdoti che hanno accolto con entusiasmo l’invito.

Sarà possibile accedere al Santuario anche attraverso la funivia Rapallo – Montallegro 0185 52341.

Il Presidente, Fabio Mustorgi