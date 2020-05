Rapallo: centri estivi, domande dall’1 all’8 giugno

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Si informa la cittadinanza che dal 1 all’8 giugno è possibile presentare domanda di pre-iscrizione ai centri estivi, che verranno organizzati dal 22 giugno al 28 agosto 2020.

I centri estivi si svolgeranno prevalentemente all’aria aperta per fare fronte alle attuali norme igienico sanitarie. In particolare, per ospitare le attività sono stati individuati i cortili di alcuni plessi scolastici, alcuni parchi comunali, spazi dedicati allo sport ed inoltre saranno riservate porzioni di spiaggia. Al fine di evitare eccessivi contatti e assembramenti, i bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi; inoltre, per garantire la massima sicurezza, durante le attività svolte in spiaggia i piccoli saranno seguiti da insegnanti dotati di brevetto da bagnino di salvataggio.

La retta settimanale per la frequenza sarà pari a 150 euro. Tale importo potrà subire lievi variazioni in considerazione del numero dei minori iscritti e dell’eventuale fornitura del pasto. Per il pagamento, le famiglie potranno avvalersi del bonus INPS baby sitter, del Bonus Filse, ed accedere – se necessario – anche ad ulteriori contribuzioni da parte dell’Amministrazione Comunale.

La domanda di pre-iscrizione sarà compilabile online sul sito del comune di Rapallo a partire da lunedì 1 giugno o presso l’atrio della sede comunale di Piazza Molfino, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.