Rapallo: campi sportivi sul depuratore, il progetto

A Rapallo, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio sta seguendo il progetto, che sarà realizzato da Iren, per dotare la copertura del depuratore di campi da “paddle”, disciplina sportiva sempre più in voga tra i giovani. Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “La costruzione del depuratore, oltre la depurazione delle acque, porta altri vantaggi; la realizzazione dei campi di paddle situati sulla copertura, costituisce un’opportunità per aumentare le strutture di intrattenimento sportivo. Ringrazio l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio ed il consigliere allo Sport Vittorio Pellerano che seguono e supervisionano il progetto”.

L’assessore Filippo Lasinio e il consigliere Vittorio Pellerano