Pullman turistici: danni a categoria, hotel, battelli

Ogni giorno arrivano alle redazioni dei giornali decine di segnalazioni da parte di ditte che propongono prodotti per difendersi dal Covid. Ad essere completamente ignorato è il settore dei pullman turistici fermo da mesi. Possibile che non esistano sistemi per proteggere i passeggeri e farli viaggiare in sicurezza senza obbligare a sacrificare il 75% dei posti?

Molti all’arrivo dei pullman turistici in Riviera torcevano il naso. Ora ci si accorge che il settore degli ospiti, che amano i viaggi organizzati in pullman, era prezioso. Oltre alle agenzie di noleggio pullman, con relativi autisti, ne soffrono le guide, i ristoranti, gli alberghi, i battelli.

Turisti scendono dai pullman a Rapallo diretti all’imbarcadero per salire in battello e visitare Portofino e San Fruttuoso (Foto archivio)