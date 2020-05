Moneglia: Mattia Botto nuovo coordinatore di Forza Italia

Dall’ufficio stampa di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Mattia Botto è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia a Moneglia. Lo rende noto il coordinatore provinciale Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco. Botto, 36 anni, sposato, è laureato in architettura del paesaggio e lavora da diversi anni in una ditta di progettazione navale di cui è socio. E’ membro del Lions Club Chiavari Castello, del quale è vicepresidente. Ha iniziato il suo percorso politico tra le fila dei giovani di Forza Italia, per poi proseguire all’interno del coordinamento provinciale giovanile del Popolo della Libertà, nel quale ha inizialmente ricoperto la carica di coordinatore per la Val Petronio. Nel giovanile del PDL è stato poi membro del coordinamento regionale, fino ad arrivare alla carica di coordinatore regionale. Dopo lo scioglimento del Popolo della Libertà ha proseguito il suo cammino in Forza Italia. Lo scorso anno è stato eletto consigliere comunale a Moneglia con la lista “Il Faro” a sostegno del sindaco Claudio Magro. Attualmente ricopre la carica di consigliere delegato all’Ambiente.

“Mattia Botto è da sempre impegnato in Forza Italia con passione ed entusiasmo. All’interno del movimento giovanile ha dato prova di preparazione e capacità organizzativa. Con la sua elezione a consigliere comunale ha potuto inoltre approfondire la conoscenza dell’amministrazione pubblica. Ha dunque tutte le qualità e le competenze per ricoprire proficuamente anche l’incarico di coordinatore cittadino in una realtà come quella di Moneglia, una perla del nostro territorio che mai ha fatto mancare appoggio e consenso al nostro partito”, dichiarano Bagnasco e Tasso.

“Ringrazio per questo incarico e per la fiducia accordatami il coordinatore regionale Carlo Bagnasco e il coordinatore provinciale Giorgio Tasso”, afferma Botto. “Un ringraziamento anche ai nostri parlamentari Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli e al consigliere regionale capogruppo Claudio Muzio per il grande lavoro che svolgono a sostegno dei nostri territori, ed infine al portavoce regionale Gianteo Bordero. Mi impegnerò a lavorare convintamente al consolidamento e alla crescita di Forza Italia a Moneglia. Credo fermamente che il nostro movimento politico possa tornare ad essere una realtà forte, anche grazie ad una nuova organizzazione ed alla partecipazione di persone preparate e volenterose”, conclude il nuovo coordinatore cittadino di Moneglia.