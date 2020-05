Camogli: covid, nuove disposizioni

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Francesco Olivari ha firmato l’ordinanza: “Regolamentazione temporanea della circolazione pedonale in via Racca e in via Garibaldi nel tratto sotto gli archivolti e nel vicolo compreso tra il civico 162 e l’incrocio con salita Priaro e proroga sospensione divieto di sosta nelle vie in cui è prevista la pulizia strade”.

ordinanza n° 52

1) Dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2020 la circolazione pedonale via Racca e nel tratto di via Garibaldi sotto gli archivolti e nel vicolo tra il civico 162 e l’incrocio con salita Priaro è così disciplinata:

a) In via Tommaso Racca è istituito un senso unico da levante a ponente con entrata da salita Priaro ed uscita dall’archivolto che conduce in via al Porto, dalle ore 10 e sino alle ore 24.00 di tutti i giorni.

Nella stessa via, nell’archivolto che conduce a via San Fortunato è vietata la

circolazione pedonale dalle ore 18 alle ore 4.00 del giorno successivo di tutti i giorni, ad eccezione degli addetti e dei clienti del locale a cui è stato concesso di posizionare i tavolini.

b) Nel tratto di via Garibaldi sotto gli archivolti e il vicolo tra il civico 163 e l’incrocio con salita Priaro e nell’archivolto che conduce a piazza delle “Signore Secche” è vietata la circolazione pedonale ad eccezione degli operatori dei pubblici esercizi presenti in tale tratto, dei loro clienti, dei residenti, dei proprietari o utilizzatori di seconde case e magazzini del tratto interessato, con inizio dalle ore 10 alle ore 24.00 di tutti i giorni.

2) Sino al 30 giugno 2020 è sospeso il divieto di sosta dei veicoli nelle vie in cui è prevista la pulizia strade.