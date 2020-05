Bogliasco: lavori di manutenzione e ripascimento delle spiagge

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni procedono i lavori di risistemazione del paese per prepararci alla stagione estiva, tra le altre cose panchine della passeggiata a mare e della piazzetta Belvedere Marinai d’Italia sono state rimesse a nuovo nell’officina della cooperativa e riposizionate.

Tutti i lampioni con le lanterne di Via Mazzini, Via Colombo e Via Bettolo sono stati messi in sicurezza e quelli che lo richiedevano sono stati restaurati e riverniciati con i colori originali della ditta Tagliafico che li aveva forniti inoltre sono stati sostituiti interamente i due lampioni di Piazza Trento e Trieste.

A breve, grazie al lavoro continuo dell’Ufficio Tecnico del Comune, inizieranno i lavori di ripascimento della spiaggia centrale, della spiaggia di Sottochiesa, della spiaggetta sotto al “Castello” e della sistemazione dei massi di protezione alla “Fontana”.