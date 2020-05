Balneazione: mare vietato a Rio del Poggio; gli altri stop

Rimane vietao il mare in zona Rio del Poggio a Bogliasco. E’ tornato balneabile a Santa Margherita dove il veto riguardava la Pagana. Finiti i lavori, mare eccellente anche a Recco dove esisteva un’ordinanza preventiva del sindaco. Divieto precauzionale per ordiananza sindacale anche a Rapallo, in zona scogliera e Castello, per lavori; stesso motivo il veto a Porto Venere in zona Olivo pontile Ferrari e traversa Olivo. Non ancora valutabile, perché sono in corso i prelievi, lo stato del mare in tre Comuni bandiera blu: Moneglia; Sestri Levante e Lavagna.

La spiaggia di Camogli, una delle prime ad aprire alla balneazione in un mare da favola