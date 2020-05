Atp: “Bilancio in attivo, Bus elettrici tra ‘Santa’ e Portofino”

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

E’ stato approvato quest’oggi dal Cda di Atp Esercizio il bilancio

consuntivo 2019. Un momento importante per un’azienda passata indenne attraverso la crisi Covid 19, a pochi anni di distanza dall’altra grande crisi, quella che ha portato Atp Esercizio sull’orlo del fallimento

In quest’ottica avere chiuso il 2019 con 24 mila euro di attivo ha un valore che va al di là della semplice contabilità, come tiene a sottolineare il presidente Enzo Sivori: «L’azienda è passata attraverso alcune fasi critiche, ma ha saputo rigenerarsi e mantenere il suo scopo fondamentale, di essere al servizio delle persone e dei territori. In questi anni, con un’oculata gestione e l’avvio di numerosi servizi, siamo riusciti a risollevarci prima e a metterci in condizioni di fare investimenti poi. Possiamo essere soddisfatti di quanto abbiamo fatto e anche della circostanza di non avere debiti verso le banche. Ora confidiamo in adeguati interventi economici a favore delle imprese di trasporto per neutralizzare gli effetti nefasti della crisi epocale che stiamo vivendo».

Oggi il valore della Produzione è oltre 30 milioni di euro e i ricavi

tariffari sono aumentati ogni anno del 3 per cento come media, grazie

anche alla lotta all’evasione (9000 verbali all’anno) e al gradimento di

un sempre maggior numero di persone che utilizzano il trasporto pubblico.

Il rinnovo del parco mezzi, di cui si è discusso in sede di Cda, è sotto

gli occhi di tutti; soprattutto dei passeggeri: oggi i bus in circolazione

sono 265, 100 dei quali acquistati negli ultimi due anni, e hanno un’età

media stimata intorno ai 9 anni; mentre solamente cinque anni fa la media era sopra i 14 anni. I dipendenti sono 450, 345 dei quali autisti; poi lavorano per Atp Esercizio 35 addetti nelle officine, 15 controllori, 10 dipendenti alle biglietteria e 50 altre figure professionali.

«Ho avuto il privilegio di seguire in questi ultimi anni la crescita dell’azienda. La risorsa più importante è il personale, che è formato da lavoratori seri e motivati che sono la vera ricchezza di Atp. Si è anche formata una classe dirigenziale molto attenta ai bisogni delle persone e per questo oggi Atp non è solo un’azienda sana, ma una delle poche del trasporto pubblico a poter guardare al futuro con ottimismo. Possiamo investire in trasporto green, rafforzare servizi di successo come il “Chiamabus”, prevedere – una volta tornata la normalità – il reintegro di iniziative molto gradite come

lo Shuttle Airport, il Frecciabus, il Discobus» – sottolinea Claudio

Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana.

Il metodo Atp ha funzionato talmente bene che Garbarino fa propria una proposta: «Il sistema Atp va esportato a livello regionale creando

un’Agenzia regionale del Trasporto. Dobbiamo avere una visione ampia del servizio pubblico, seguendo i modelli virtuosi».

Oggi Atp Esercizio S.r.l., che ha Andrea Geminiani come coordinatore

generale e Roberto Rolandelli direttore d’esercizio, svolge l’attività di

trasporto pubblico locale nell’ambito del bacino di traffico regionale

denominato “TG” comprendente i territori di 82 Comuni, vale a dire tutti i 67 Comuni della Provincia di Genova oltre ad 11 Comuni in Provincia della Spezia e 4 Comuni in Provincia di Savona, su di un territorio quindi molto ampio (oltre 2.000 kmq) con un’estensione della “rete” molto elevata (circa 1.500 Km.) ed un’utenza potenziale (popolazione residente nei Comuni serviti) che, per contro, non raggiunge complessivamente i 300.000 abitanti (eccettuato il Comune di Genova, che rappresenta un mero polo attrattore degli spostamenti). La maggior parte degli spostamenti avviene

con una permanenza sul mezzo stimabile in almeno 30 minuti, con scarso ricambio, quindi, di utenza. Inoltre va considerato che il 67% circa della rete si sviluppa in Comuni con meno di 5.000 abitanti. I depositi sono 5 e tutti rammodernati e con officine: Carasco, Sestri Levante, Rapallo, Savignone e Campo Ligure. Atp Esercizio, sempre con una campagna di investimenti, ha 3 biglietterie proprie: Genova, Rapallo e Chiavari; può contare su 1500 chilometri di rete servita e un bacino d’utenza di 300 mila persone. Le prospettive sono legate anche alla prosecuzione nel rinnovo della flotta, alla totale elettrificazione della linea 82 (Santa Margherita – Portofino), al miglioramento della logistica. Il tutto a fronte di una scelta di politica aziendale basata sul blocco degli aumenti tariffari, che va avanti ormai da cinque anni.