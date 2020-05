Unicef: un mare di disegni per “Coloriamo l’emergenza”

Dal Comitato Unicef Genova riceviamo e pubblichiamo

Vi ricordate l’iniziativa “Coloriamo l’emergenza” lanciata in occasione della Festa dell’Europa il 9 maggio per promuovere il 112 il numero unico europeo Amico dei bambini che vede uniti Carabinieri, Polizia di stato, Protezione Civile e Vigili del Fuoco in collaborazione con l’Ospedale di San Martino e la Regione Liguria?

Grazie a Voi sono arrivati un mare di disegni e ne continuano ad arrivare……

Vi invito a visitare il Facebook della Regione Liguria dove potrete trovare anche il vostro.

Come previsto, trattandosi di un evento unico e irripetibile, organizzeremo una Grande Mostra con dibattiti e discussioni sul significato dei disegni dei nostri ragazzi durante il periodo del coronavirus.

Nella giornata odierna in cui ricorre l’anniversario della ratifica italiana della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mi piace riportare l’aforisma del nostro Presidente italiano Francesco Samengo “Mettere i bambini al centro di una nuova proposta per il loro futuro”. Ed è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni.

Assicurando di tenervi informati sulla Mostra ma anche sulla ripartenza della raccolta di firme per una Liguria amica dei Bambini e libera dalla plastica, ringrazio tutti per l’impegno e vi abbraccio………. a distanza.

Franco Cirio, presidente Comitato Regionale Unicef Liguria