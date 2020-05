Spiaggia che vai, controlli che trovi

ed apertura

Cartellonista uguale nei Comuni del Tigullio orientale e apertura delle spiagge libere sabato 30. Dopo lo scaricabarile Governo, Regioni, Comuni (più logico scaricare il tutto sul demanio), sarebbe stato dignitoso da parte dei Comuni del Levante dare una prova di maturità scegliendo regole comuni. Scontato il distanziamento sociale, scontato l’uso di mascherine, ogni Comune ha deciso invece per sé come effettuare i controlli e la pulizia degli arenili. Lavagna e Sestri Levante sono intenzionate ad affidare i controlli a chi, in cambio, può affittare lettini e ombrelloni; creando le condizioni che ciò possa ripetesi anche negli anni post covid; non solo: facendo concorrenza agli stabilimenti balneari in un momento difficile per loro. Recco ad esempio, pur sobbarcandosi un onere di 40.000 euro, affida il controllo delle sue quattro spiagge libere ad una ditta specializzata. (m.m.)