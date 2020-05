Sestri: da sabato mercati settimanali con tutte le tipologie di merce

Dal Comune di Sestri Levane riceviamo e pubblichiamo

Da sabato 30 maggio i mercati settimanali di Sestri Levante, nelle ultime settimane limitati ai banchi di generi alimentari, riapriranno i battenti nella forma più completa, con tutte le tipologie di merce.

La riapertura è legata alla presenza delle linee guida per la tutela della salute pubblica emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome a cui tutti i titolari dei banchi sono tenuti al più rigoroso rispetto.

In particolare però per quanto riguarda il mercato del sabato di piazza Aldo Moro è stata emessa una Ordinanza che fissa alcune regole specifiche.

Lo spazio occupato dal mercato viene ampliato infatti su via della Chiusa, per poter garantire un maggiore distanziamento tra i banchi ed evitare, per quanto possibile, affollamenti causati da postazioni troppo vicine. Questa novità comporta una piccola modifica nella viabilità cittadina, con l’istituzione del divieto di sosta in via della Chiusa, nel tratto compreso tra via Stati Uniti e via Unione Sovietica, in entrambi i lati e in via Unione Sovietica, nel tratto compreso tra via della Chiusa e piazza Aldo Moro.

Il controllo degli accessi, utile a garantire il costante rispetto della capienza massima della piazza, e il controllo su eventuali assembramenti sarà a cura degli ambulanti del mercato, che si faranno carico di personale specificamente presente a questo scopo.

Ricordiamo che per accedere al mercato sarà necessario essere muniti di mascherina.

“Il lavoro per la riapertura del mercato è stato complesso e ha richiesto numerose valutazioni – afferma Maria Elisa Bixio, Assessore alle Attività Economiche del Comune di Sestri Levante – tanto che ci è sembrato indispensabile fissare alcuni paletti per il mercato del sabato di piazza Aldo Moro che per la sua particolare disposizione e l’intensa frequentazione destava le maggiori preoccupazioni. La collaborazione tra gli uffici comunali, la Polizia Municipale e i rappresentanti dei titolari dei banchi ci ha consentito di arrivare a una soluzione soddisfacente, consentendo quindi di essere concretamente operativi e pronti a ripartire in tempi brevi”.